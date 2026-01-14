Life360 Aktie
WKN DE: A2PH39 / ISIN: AU0000045098
|
14.01.2026 06:20:12
Life360 Director Sells Shares Amid Strong 2025 Performance
From Dec. 5-9, 2025, John Philip Coghlan, Director of Life360 (NASDAQ:LIF), indirectly disposed of a total of 6,170 shares, comprising 3,125 shares sold on the open market valued at $241,317, and the remaining 3,045 shares donated as charitable gifts, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($77.22); post-transaction value based on trade-date closing price.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
