Life360 Aktie
WKN DE: A40EPB / ISIN: US5322061095
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10.08.2026 22:23:11
Life360, Inc. Reports Decline In Q2 Income
(RTTNews) - Life360, Inc. (360.AX) reported earnings for second quarter that Dropped, from last year
The company's bottom line totaled $5.061 million, or $0.06 per share. This compares with $7.006 million, or $0.08 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 37.8% to $158.959 million from $115.381 million last year.
Life360, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $5.061 Mln. vs. $7.006 Mln. last year. -EPS: $0.06 vs. $0.08 last year. -Revenue: $158.959 Mln vs. $115.381 Mln last year.
For FY’26, Life360 expects to deliver: Consolidated revenue of $650 million to $685 million.
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Aktien in diesem Artikel
|Life360 Inc Chess Depository Interests Repr 3 Sh
|18,20
|2,25%
|Life360 Inc Registered Shs
|55,98
|7,86%
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