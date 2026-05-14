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14.05.2026 06:31:29
Life360 öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Life360 hat am 11.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS wurde auf 0,01 AUD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,030 AUD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 206,0 Millionen AUD vermeldet – das entspricht einem Plus von 24,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 165,1 Millionen AUD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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