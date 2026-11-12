Life360 öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Life360 präsentierte in der am 09.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 0,12 AUD gegenüber 0,060 AUD je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 246,7 Millionen AUD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Life360 190,3 Millionen AUD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at