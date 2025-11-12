Life360 präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Life360 hat am 10.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,11 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 124,5 Millionen USD – ein Plus von 34,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Life360 92,9 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at