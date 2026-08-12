Life360: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Life360 ließ sich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Life360 die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,06 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,080 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 159,0 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Life360 115,4 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at