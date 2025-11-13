Life360 stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Life360 hat am 10.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 0,06 AUD. Im letzten Jahr hatte Life360 einen Gewinn von 0,040 AUD je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal hat Life360 mit einem Umsatz von insgesamt 190,3 Millionen AUD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 138,6 Millionen AUD erwirtschaftet worden waren, um 37,28 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at