Uber Aktie

Uber für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
18.06.2026 15:16:50

Life360, Uber Partner To Let Parents Directly Book And Coordinate Rides For Teens

(RTTNews) - Thursday, Life360, Inc. (L360.F), along with Uber Technologies, Inc. (UBER), announced that Life360 members can now request and coordinate Uber rides for teens and other family members directly within the Life360 app.

The partnership combines Uber Family's trusted ride platform and safety features with Life360's real-time location sharing and coordination experience, making transportation simpler, more transparent, and easier to manage.

The new Uber integration will be live for Life360 members in select markets on June 18, 2026.

"By bringing Uber into Life360, we're making it easier for families to coordinate transportation while giving parents greater visibility, confidence, and peace of mind throughout the journey," said Kevin Sung, VP of Product for Life360.

In the pre-market hours, UBER is trading at $71.53, up 0.77 percent on the New York Stock Exchange. Meanwhile, Life360's stock is currently trading at 39.85 euros, down 2.52 percent on the Frankfurt Exchange.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Uber

mehr Nachrichten

Analysen zu Uber

mehr Analysen
28.05.26 Uber Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Life360 Inc Chess Depository Interests Repr 3 Sh 15,28 -1,55% Life360 Inc Chess Depository Interests Repr 3 Sh
Life360 Inc Registered Shs 41,89 -2,24% Life360 Inc Registered Shs
Uber 62,25 -0,92% Uber

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 24: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
14.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 24
13.06.26 KW 24: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.06.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.06.26 KW 24: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Tag des großen Verfalls: ATX tiefer -- DAX stabil -- Wall Street ruht feiertagsbedingt -- Asiens Börsen letztlich uneins
Am heimischen Aktienmarkt halten sich die Anleger vor dem Wochenende zurück, der deutsche Leitindex tendiert seitwärts. An der Wall Street findet am Freitag feiertagsbedingt kein Handel statt. In Fernost schlugen die Märkte am Freitag unterschiedliche Richtungen ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen