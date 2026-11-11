Life360 vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Life360 lud am 09.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,26 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,110 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 174,1 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 39,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 124,5 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at