Life360: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Life360 veröffentlichte am 11.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,03 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 38,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 143,1 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 103,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at