Life360: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Life360 stellte am 10.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,03 AUD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,040 AUD je Aktie in den Büchern standen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 24,44 Prozent auf 224,1 Millionen AUD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 180,1 Millionen AUD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at