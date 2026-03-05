Life360 zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Life360 hat am 02.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,51 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,100 USD je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig wurden 146,0 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Life360 115,5 Millionen USD umgesetzt.

In Sachen EPS wurden 1,77 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Life360 -0,060 USD je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 489,48 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 31,76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Life360 einen Umsatz von 371,48 Millionen USD eingefahren.

