Lifecare ASA Registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Lifecare ASA Registered hat am 12.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 3,40 NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -13,910 NOK je Aktie erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Lifecare ASA Registered 0,5 Millionen NOK umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 64,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,5 Millionen NOK umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at