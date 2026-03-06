Lifecare ASA Registered: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Lifecare ASA Registered präsentierte in der am 03.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Lifecare ASA Registered vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,37 NOK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,590 NOK je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lifecare ASA Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 851,56 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,1 Millionen NOK im Vergleich zu 0,6 Millionen NOK im Vorjahresquartal.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 2,370 NOK vermeldet. Im Vorjahr waren -2,000 NOK erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 6,64 Millionen NOK – das entspricht einem Zuwachs von 119,14 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 3,03 Millionen NOK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at