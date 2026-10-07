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07.10.2026 06:31:28
Lifeclean International Registered zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Lifeclean International Registered präsentierte am 05.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Lifeclean International Registered vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 SEK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,040 SEK je Aktie erwirtschaftet.
Lifeclean International Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,4 Millionen SEK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 21,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9,4 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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