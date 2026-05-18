18.05.2026 06:31:29

LIFEDRINK COMPANY präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

LIFEDRINK COMPANY hat am 15.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,47 JPY. Im Vorjahresviertel hatte LIFEDRINK COMPANY 9,68 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 11,98 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 19,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,99 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 66,46 JPY. Im letzten Jahr hatte LIFEDRINK COMPANY einen Gewinn von 64,93 JPY je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 52,65 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte LIFEDRINK COMPANY einen Umsatz von 44,54 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at

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