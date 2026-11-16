Lifeloc Technologies gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Lifeloc Technologies hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,03 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Lifeloc Technologies mit einem Umsatz von insgesamt 2,5 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 11,50 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at