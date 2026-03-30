Lifeloc Technologies hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Lifeloc Technologies hat am 27.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,55 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,3 Millionen USD – ein Plus von 18,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lifeloc Technologies 1,9 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,900 USD. Im Vorjahr hatten -0,410 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,74 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 9,03 Millionen USD, während im Vorjahr 8,54 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at