LifeMD gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

LifeMD lud am 17.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,10 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das LifeMD ein Ergebnis je Aktie von -0,140 USD vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 60,2 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 53,4 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at