LifeMD: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

LifeMD hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

LifeMD hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,41 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,020 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 27,05 Prozent auf 46,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 64,3 Millionen USD gelegen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,250 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte LifeMD ein EPS von -0,530 USD je Aktie vermeldet.

Mit einem Umsatz von 194,06 Millionen USD, gegenüber 212,45 Millionen USD im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 8,66 Prozent präsentiert.

