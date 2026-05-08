LifeMD: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

LifeMD gab am 06.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,20 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 50,2 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 23,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 65,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at