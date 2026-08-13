LIFENET INSURANCE COMPANY mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

LIFENET INSURANCE COMPANY hat am 12.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

LIFENET INSURANCE COMPANY hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 20,38 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 27,11 JPY je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 9,42 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte LIFENET INSURANCE COMPANY 8,51 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at