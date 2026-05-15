LIFENET INSURANCE COMPANY präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

LIFENET INSURANCE COMPANY äußerte sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 22,42 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 12,90 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat LIFENET INSURANCE COMPANY 9,35 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8,30 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 100,11 JPY beziffert, während im Vorjahr 74,63 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,77 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 35,64 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 31,06 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at