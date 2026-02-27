27.02.2026 06:31:29

LifeStance Health Group gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

LifeStance Health Group äußerte sich am 25.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,020 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 17,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 382,2 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 325,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

In Sachen EPS wurden 0,030 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte LifeStance Health Group -0,150 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat LifeStance Health Group im vergangenen Geschäftsjahr 1,42 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte LifeStance Health Group 1,25 Milliarden USD umsetzen können.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,002 USD prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 1,42 Milliarden USD erwartet.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12:40 Gold, Öl & Co. in KW 9: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
12:40 Februar 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
11:22 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10:42 KW 9: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
27.02.26 Bill Ackmans Portfolio: In diese Aktien war der Marktprofi in Q4/2025 investiert

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen