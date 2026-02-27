LifeStance Health Group gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

LifeStance Health Group äußerte sich am 25.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,020 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 17,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 382,2 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 325,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

In Sachen EPS wurden 0,030 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte LifeStance Health Group -0,150 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat LifeStance Health Group im vergangenen Geschäftsjahr 1,42 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte LifeStance Health Group 1,25 Milliarden USD umsetzen können.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,002 USD prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 1,42 Milliarden USD erwartet.

Redaktion finanzen.at