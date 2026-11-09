LifeStance Health Group Aktie
WKN DE: A3CS0T / ISIN: US53228F1012
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09.11.2026 19:00:11
LifeStance Health Prices Secondary Public Offering Of 45 Mln Shares At $13.12/Shr
(RTTNews) - On Monday, LifeStance Health Group (LFST) priced a secondary public offering of 45 million shares at $13.12 per share.
The shares are being sold by existing stockholders, who will receive all proceeds.
LifeStance is not selling any shares and will not receive any money from the offering.
LifeStance will also repurchase 2 million shares from the underwriters at the same price paid to the selling stockholders.
On Nasdaq, the shares are trading up 2.00 percent at $14.05.
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Analysen zu LifeStance Health Group Inc Registered Shs
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