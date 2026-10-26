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26.10.2026 06:31:29
LifeStore Financial Group legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
LifeStore Financial Group hat am 23.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1,88 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,72 USD je Aktie vermeldet.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 17,13 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,2 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 7,9 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7,46 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 36,82 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 9,00 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 33,78 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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