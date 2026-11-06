Lifetime Brands Inc. Q3 Earnings Summary

(RTTNews) - Below are the earnings highlights for Lifetime Brands Inc. (LCUT):

Earnings: -$4.195 million in Q3 vs. -$1.189 million in the same period last year. EPS: -$0.19 in Q3 vs. -$0.05 in the same period last year. Excluding items, Lifetime Brands Inc. reported adjusted earnings of $8.402 million or $0.37 per share for the period.

Revenue: $177.67 million in Q3 vs. $171.91 million in the same period last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 2.04 To $ 2.11 Full year revenue guidance: $ 660 M To $ 700 M