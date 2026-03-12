Lifetime Brands Aktie
WKN: A0ETCV / ISIN: US53222Q1031
|
12.03.2026 12:11:59
Lifetime Brands Inc. Q4 Profit Rises
(RTTNews) - Lifetime Brands Inc. (LCUT) released earnings for its fourth quarter that Increases, from last year
The company's bottom line came in at $18.15 million, or $0.83 per share. This compares with $8.91 million, or $0.41 per share, last year.
Excluding items, Lifetime Brands Inc. reported adjusted earnings of $23.02 million or $1.05 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 5.2% to $204.07 million from $215.20 million last year.
Lifetime Brands Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $18.15 Mln. vs. $8.91 Mln. last year. -EPS: $0.83 vs. $0.41 last year. -Revenue: $204.07 Mln vs. $215.20 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!