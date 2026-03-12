Lifetime Brands Inc. Q4 Profit Rises

(RTTNews) - Lifetime Brands Inc. (LCUT) released earnings for its fourth quarter that Increases, from last year

The company's bottom line came in at $18.15 million, or $0.83 per share. This compares with $8.91 million, or $0.41 per share, last year.

Excluding items, Lifetime Brands Inc. reported adjusted earnings of $23.02 million or $1.05 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 5.2% to $204.07 million from $215.20 million last year.

Lifetime Brands Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $18.15 Mln. vs. $8.91 Mln. last year. -EPS: $0.83 vs. $0.41 last year. -Revenue: $204.07 Mln vs. $215.20 Mln last year.