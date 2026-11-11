Lifevantage: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Lifevantage präsentierte in der am 09.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,02 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Lifevantage ein EPS von 0,170 USD in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 37,1 Millionen USD – eine Minderung von 21,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 47,6 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at