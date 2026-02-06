Lifevantage informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Lifevantage hat am 04.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,02 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,190 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 27,79 Prozent auf 48,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Lifevantage 67,8 Millionen USD umgesetzt.

