Lifevantage vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Lifevantage hat am 06.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,11 USD. Im Vorjahresviertel hatte Lifevantage 0,260 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 25,19 Prozent auf 43,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Lifevantage 58,4 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at