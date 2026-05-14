Lifeway Foods Aktie
WKN: 925083 / ISIN: US5319141090
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14.05.2026 12:06:31
Lifeway Foods, Inc. Q1 Income Rises
(RTTNews) - Lifeway Foods, Inc. (LWAY) released a profit for its first quarter that Increased, from the same period last year
The company's bottom line totaled $4.674 million, or $0.30 per share. This compares with $3.540 million, or $0.23 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 36.7% to $63.012 million from $46.091 million last year.
Lifeway Foods, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $4.674 Mln. vs. $3.540 Mln. last year. -EPS: $0.30 vs. $0.23 last year. -Revenue: $63.012 Mln vs. $46.091 Mln last year.
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