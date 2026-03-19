Lifeway Foods präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Lifeway Foods veröffentlichte am 17.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,16 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Lifeway Foods ein EPS von -0,010 USD je Aktie vermeldet.

Lifeway Foods hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 55,4 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 17,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 46,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,890 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,600 USD erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 13,75 Prozent auf 212,50 Millionen USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 186,82 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at