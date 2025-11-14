Lifeway Foods: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Lifeway Foods hat am 12.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,23 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,190 USD erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 23,97 Prozent auf 57,1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 46,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at