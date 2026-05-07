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07.05.2026 06:31:29
Liftoff Mobile präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Liftoff Mobile hat am 04.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS wurde auf 0,29 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Liftoff Mobile 0,020 USD je Aktie verdient.
Der Umsatz wurde auf 205,6 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 150,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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