Liftoff Mobile: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Liftoff Mobile präsentierte in der am 17.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,01 USD. Im Vorjahresviertel hatte Liftoff Mobile -0,240 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 36,56 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 194,2 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 142,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,130 USD. Im Vorjahr hatten -0,280 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 685,74 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 32,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 519,25 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at