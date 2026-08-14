Liftoff Mobile stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Liftoff Mobile hat am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei -0,03 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,140 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Liftoff Mobile in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35,43 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 219,5 Millionen USD im Vergleich zu 162,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at