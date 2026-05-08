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08.05.2026 06:31:29
LIG Nex1 legte Quartalsergebnis vor
LIG Nex1 gab am 07.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6359,09 KRW gegenüber 3864,00 KRW im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 28,68 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1 167,90 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 907,62 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 4563,24 KRW gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 1 101,57 Milliarden KRW taxiert.
Redaktion finanzen.at
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