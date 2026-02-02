02.02.2026 06:31:29

LIG Nex1 präsentierte Quartalsergebnisse

LIG Nex1 hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

LIG Nex1 vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1687,07 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 3326,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 1 407,26 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1 167,82 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 2836,43 KRW gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 1 237,93 Milliarden KRW geschätzt worden war.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 9618,45 KRW. Im letzten Jahr hatte LIG Nex1 einen Gewinn von 10173,00 KRW je Aktie eingefahren.

LIG Nex1 hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 4 309,43 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 31,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 3 276,34 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 14243,71 KRW sowie einem Umsatz in Höhe von 4 128,82 Milliarden KRW gerechnet.

