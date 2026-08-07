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07.08.2026 06:31:29
LIG Nex1 vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
LIG Nex1 hat sich am 06.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3754,55 KRW. Im Vorjahresviertel hatte LIG Nex1 4815,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite hat LIG Nex1 im vergangenen Quartal 1 110,10 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 17,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte LIG Nex1 945,35 Milliarden KRW umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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