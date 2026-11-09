LIG Nex1 veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

LIG Nex1 hat am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

LIG Nex1 hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 209,09 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2715,00 KRW je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1 049,20 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1 071,30 Milliarden KRW ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at