Ligand Pharmaceuticals Aktie

Ligand Pharmaceuticals für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1C9RN / ISIN: US53220K5048

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14.06.2026 13:00:01

Ligand Pharmaceuticals Director Unloads 2,501 Shares — Should You Be Concerned?

Director John W. Kozarich reported the sale of 2,501 shares of Ligand Pharmaceuticals (NASDAQ:LGND) in open-market transactions from May 1, 2026 through May 13, 2026, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($225.14); post-transaction value based on May 13, 2026 market close ($221.21).* 1-year price change calculated using June 12th, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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