Light Media veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Light Media gab am 22.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,01 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,030 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 28,67 Prozent auf 2,0 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at