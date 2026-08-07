Light Wonder: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Light Wonder präsentierte in der am 04.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,16 AUD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,73 AUD je Aktie generiert.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7,55 Prozent zurück. Hier wurden 1,17 Milliarden AUD gegenüber 1,26 Milliarden AUD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at