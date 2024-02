Light Wonder gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Light Wonder hat sich am 28.02.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2023 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,12 AUD, nach 0,476 AUD im Vorjahresvergleich.

Light Wonder hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,18 Milliarden AUD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 16,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,01 Milliarden AUD erwirtschaftet worden waren.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 1,03 AUD prognostiziert, während der Umsatz bei 1,14 Milliarden AUD erwartet worden war.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn von 2,72 AUD je Aktie sowie einem Umsatz von 4,40 Milliarden AUD gelegen.

Redaktion finanzen.at