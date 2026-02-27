27.02.2026 06:31:29

Light Wonder vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Light Wonder hat sich am 24.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei -0,29 AUD. Ein Jahr zuvor waren 1,84 AUD je Aktie erzielt worden.

Light Wonder hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,36 Milliarden AUD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,22 Milliarden AUD erwirtschaftet worden waren.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 5,06 AUD gegenüber 5,58 AUD im Vorjahr.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 5,14 Milliarden AUD – ein Plus von 6,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Light Wonder 4,83 Milliarden AUD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12:40 Gold, Öl & Co. in KW 9: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
12:40 Februar 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
11:22 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10:42 KW 9: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
27.02.26 Bill Ackmans Portfolio: In diese Aktien war der Marktprofi in Q4/2025 investiert

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen