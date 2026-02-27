Light Wonder vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Light Wonder hat sich am 24.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei -0,29 AUD. Ein Jahr zuvor waren 1,84 AUD je Aktie erzielt worden.

Light Wonder hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,36 Milliarden AUD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,22 Milliarden AUD erwirtschaftet worden waren.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 5,06 AUD gegenüber 5,58 AUD im Vorjahr.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 5,14 Milliarden AUD – ein Plus von 6,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Light Wonder 4,83 Milliarden AUD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at