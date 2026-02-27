Lightbridge hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Lightbridge lud am 25.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,25 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Lightbridge ein EPS von -0,240 USD in den Büchern gestanden.

Lightbridge hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,800 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,810 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at