Lightbridge hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Lightbridge präsentierte am 05.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,18 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,160 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at