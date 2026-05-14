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14.05.2026 06:31:29
LightInTheBox: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
LightInTheBox hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 52,1 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 47,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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