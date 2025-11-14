LightInTheBox stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

LightInTheBox hat am 12.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,38 Prozent auf 55,5 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 57,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at